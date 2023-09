Jusqu'à 38 °C : le quotidien à nouveau chamboulé

Harnais de sécurité, mais aussi bouteille d'eau, il est un peu plus de sept heures, cette équipe de couvreurs commence sa journée plus tôt que d'habitude pour éviter de travailler l'après-midi, où les températures devraient atteindre 38 °C sous abri. Des conditions de travail inédites pour la saison qui ont obligé l'entreprise à s'adapter. Changement d'habitude également pour cette habitante. À 88 ans, Odette a ouvert ses fenêtres très tôt ce lundi matin pour faire entrer la fraîcheur, comme il y a dix jours, lors d'une précédente canicule. Pour se protéger de la chaleur, elle a tout prévu. Refermer ses fenêtres bien sûr, faire une sieste un peu plus longue l'après-midi, et ne pas se servir de la gazinière ou du four. La fraîcheur fait cruellement défaut aux jardiniers de la ville de Limoges (Haute-Vienne). Les légumes qu'ils font pousser pour les cantines souffrent, tout comme les organismes. Les fortes chaleurs devraient persister toute la semaine, Limoges pourrait même pulvériser, ce lundi, de deux ou trois degrés son record de température pour un début septembre. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre