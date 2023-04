Jusqu'à 38 degrés un 26 avril !

Un groupe de Français vient tout juste de débarquer à Cordoue (Espagne), et certains équipements sont déjà superflus. Pour certains, le choc thermique est aussi brutal qu’inattendu. Il n’était pas encore onze heures et les thermomètres affichaient déjà 32 °C. Cordoue, en plein cœur de l’Andalousie, est souvent la ville la plus chaude d’Espagne. Ce qui est moins courant, c’est que ces températures caniculaires arrivent dès le mois d’avril. Les habitants reprennent déjà leurs habitudes d’été. "À partir de midi, je m’enferme chez moi avec la climatisation", confie l’un d’eux. Un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Des livreurs déchargent les cargaisons les plus importantes de la journée. En été, ils ont droit à des horaires aménagés pour faire face aux fortes chaleurs. Ce ne sera pas le cas aujourd’hui. "Ce serait bien que nos chefs prennent conscience que même en avril, c’est très difficile de travailler sous ces températures, et même dangereux", affirme Iban Fuente. La sécheresse en Espagne affectera la production agricole et se fera ressentir sur nos étals. Les fruits et légumes importés de la péninsule devraient être plus rares, et donc plus chers. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque