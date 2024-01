Jusqu'à - 42 °C, froid polaire sur les grandes plaines

Depuis mercredi, la tempête Jerry sévit dans tout le centre et le Nord-Est des États-Unis. La neige et le blizzard compliquent énormément les conditions de circulation. Rien que ce samedi, il y a eu 600 appels d’automobilistes en détresse et 86 accidents dans tout l’État. Certaines villes de l’Iowa ont vu tomber jusqu’à 40 centimètres de neige, mais désormais, cet épisode neigeux semble terminé. Maintenant, c’est le froid polaire qui arrive et qui inquiète avec des températures en ressentie dans la région, qui pourraient descendre jusqu’à moins 42 degrés. Et avec des températures si glaciales, la crainte de tous à Hamburg, c’est la panne de courant généralisée. D’après Thomas qui déneige devant sa maison depuis trois heures, plusieurs petites coupures ont déjà eu lieu. Dans ces conditions, ils étaient bien peu à s’aventurer dehors ce samedi. Les rues sont désertes et les rares commerces ouverts aussi. Ce grand froid va frapper le pays au moins jusqu’en milieu de semaine. Une autre tempête de neige pourrait alors prendre le relais. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon