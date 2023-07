Jusqu'à 49 °C : le Sud de l'Espagne suffoque

La visite guidée démarre au pas de course. Pour visiter l’Alhambra, palais incontournable de Grenade (Andalousie), cette famille, venue de Bretagne, s’est levée aux aurores. Les températures frôlent déjà les 30 °C. Ces touristes québécois ont tout prévu : bouteille d’eau, chapeau, quelque chose pour s’éventer. Peu importe la chaleur, Carmen Llorente, guide touristique, travaillera toute la journée. Les touristes, à la recherche de fraîcheur, sont encore plus nombreux à la nuit tombée. "C’est maintenant qu’on peut vivre. La journée, il vaut mieux dormir", dit une touriste. Cette famille, venue du Mexique, a remarqué que même le soir, les températures ne descendent jamais sous les 25 °C : "Ici, on ressent la chaleur beaucoup plus qu’au Mexique". Les habitants doivent composer avec ces canicules à répétition. Tous les étés, les horaires de travail sont donc adaptés. Ce mardi après-midi, il devrait faire jusqu’à 43 °C, température mesurée à l’ombre. TF1 | Reportage L. Merlier, V. Gauquelin, J. Clouzeau