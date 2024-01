Jusqu'à 5 cm de neige : l'activité au ralenti

Va-t-on arriver jusqu'au collège ? Cette question, de nombreux parents se la sont posée ce jeudi matin dans les villages de la Marne. À Rilly-la-Montagne, peu d'entre eux sont allés jusqu'au bout. À neuf heures, les classes demeuraient désespérément vides. Faute de ramassages scolaires, seulement huit enfants sur environ 200 élèves attendus ont répondu présent. Il n'y a pas d'enseignant. C'est donc le cuisinier qui donne les cours. La leçon du jour porte sur les cookies. Du sucre au sel, il n'y a qu'un pas, parce qu'à l'extérieur du collège, on s'active sérieusement. Les riverains s'y mettent en prenant la pelle. En revanche, dans les vignes, rien à faire à part attendre la fonte. Et ça bouleverse l'activité économique du village, tournée autour du champagne. Chez ce producteur, les ouvriers agricoles qui taillent à cette période de l'année ont été rappelés en cave. Remuage, étiquetage des bouteilles... on prend de l'avance, car d'habitude, ce sont des tâches effectuées au printemps. Finalement, face aux flocons, les seuls vraiment contents sont toujours les enfants. TF1 | Reportage S. Millanvoie, J. Clouzeau, A. Janon