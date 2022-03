Jusqu'à 500 euros pour se convertir à l’éthanol

Pour aider les automobilistes à équiper leurs voitures au bioéthanol, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur double son aide. Alors ce mercredi matin, Cécile est venue se renseigner. Cette commerçante a fait le calcul. Avant elle était à 48 euros de plein, elle est passée à 60 euros. Et à quatre pleins par mois, cela revient cher : 240 euros. C'est aussi le cas de ce retraité qui vient d'installer le boîtier à 1 300 euros. Selon lui, la somme sera rapidement amortie. Selon ce professionnel, ce carburant produit à base de végétaux, permettrait de réduire la facture de 40% en moyenne et de se mettre à l'abri de l'augmentation des prix à la pompe. Pour aider les indécis à franchir le pas, la région PACA va désormais prendre ne charge 50% du prix de l'installation du boitier, et ce, jusqu'à 500 euros maximum. La mesure s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Les entreprises peuvent désormais convertir au bioéthanol jusqu'à dix véhicules. TF1 | Reportage B. Guenais, M. Dupont, R. Fontalba