Jusqu’à 55 °C dans la vallée de la Mort

Attention, ça brûle : 55 °C relevés par ce thermomètre. Ce n’est pas tout à fait le record du monde, mais pour ces Bretons de passage dans la vallée de la Mort, c’est une expérience hors du commun. "Atteindre des records, c’est bien, mais dans certains domaines, pas au niveau climatique. Là, c’est alarmant", affirme l’un d’entre eux. D’autant que les rangers du parc sont formels : l’endroit le plus chaud de la planète est de plus en plus chaud. Ces températures sont relevées à l’ombre, puisque c’est la méthode officielle. Toutefois, dans la vallée de la Mort, il n’y en a pas beaucoup, tant et si bien que les températures ressenties sont beaucoup plus importantes. Et il y a aussi les températures au sol : plus de 90 °C par endroits. Mieux vaut donc ne pas enlever ses chaussures. Malgré cette inhospitalité certaine, c'est une destination prisée des touristes, et notamment des francophones. On en croise un peu partout. La vague de chaleur qui frappe la vallée de la Mort et une grosse partie des États-Unis devrait continuer dans les prochains jours. À noter que 113 millions d’Américains sont concernés par une alerte canicule. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon