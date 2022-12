Jusqu'à -55 °C, les États-Unis paralysés

La température de l’air à Chicago est à -21 °C. Celle ressentie est -31 °C, car le pire, c’est le vent qui peut aller jusqu’à 80 Km/h. À peine dix minutes passées dehors suffisent pour ne plus sentir ses orteils. Mais visiblement, les habitants de la ville n’ont pas la même tolérance au froid. Dans la banlieue de Chicago, les rues sont presque désertes. Et il faut avoir une bonne raison pour s’aventurer hors de chez soi. "Ce n’est pas trop la neige qui me dérange, mais plutôt le froid. On n’appelle pas la Chicago la ville du vent pour rien", dit un habitant. Il y a encore deux jours, il faisait 25 °C de plus. Mais une vague d’air glacial en provenance d’Arctique a subitement saisi presque l’intégralité des États-Unis. Elle est parfois accompagnée de blizzard. Alors, un peu partout dans la ville, les déneigeuses sont de sortie et ne devraient pas s’arrêter de la nuit. La neige va continuer à tomber toute la journée de ce vendredi, et les températures ne devraient pas remonter au-dessus des -10 °C avant Noël. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard