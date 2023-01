Jusqu’à 90 000 foyers privés d’électricité

C'est un simple câble qui n'a pas résisté à la tempête. À elle seule, cette coupure prive 200 personnes d'électricité. "Il y a un fil qui pend là, donc l'objectif, c'est d'aller enlever les trois fils de chaque côté, qui sont accordés à l'interrupteur aérien", explique un agent d'Enedis. Les interventions se succèdent pour les équipes d'Enedis. Les ruptures de lignes ne sont pas forcément impressionnantes, mais elles sont nombreuses et pas toujours simples à réparer. Ces agents vont donc travailler toute la journée pour rétablir au plus vite le courant. La principale difficulté, c'est la taille de la zone à couvrir, très étendue sur toute la moitié nord de l'Hexagone. Enedis a réuni une cellule de crise. "On avait pré-mobilisé des ressources dès hier soir pour surveiller le réseau lors de la nuit et aussi intervenir ce matin. Maintenant, on a près de 1 700 personnes qui sont sur le terrain, à pied d'œuvre, pour faire les premières réparations", explique Hervé Champenois, directeur technique d'Enedis. À treize heures ce lundi, 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Dumortier