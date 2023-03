Jusqu'à cinq centimètres de neige dans le Nord

La neige est bien tombée et abondamment tôt ce mercredi matin. Premier problème sur les petites routes dans les Flandres notamment, les rares automobilistes roulent lentement. La neige s'est mis à tomber vers quatre heures. Très vite, la campagne s'est habillée de blanc. Direction Wormhout. Certains, prévenus par une alerte orange, avaient pris leurs précautions : "J'ai dormi plus près hier soir, sinon j'avais 30 kilomètres à faire ce matin. Du coup, j'ai mes parents qui habitent à trois kilomètres. J'ai dormi chez eux par précaution". Et la neige provoque la solidarité. Cette dame prête sa pelle à sa voisine qui est commerçante et qui déblaye le trottoir. Un peu plus loin, il y a le petit village de Bollezeele. C'est jour de marché, mais les commerçants sont inquiets de ne pas voir beaucoup de monde aujourd'hui. Marcher sur les trottoirs enneigés peut en effet être dangereux. À l'abribus, ces collégiens font une bataille de boule espérant que le bus scolaire ne passera pas, mais c'est raté. À Dunkerque, la plage a pris des airs polaires et à Cassel, 180 mètres de haut, la neige a tout recouvert. Dans le Nord, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette