Jusqu'à moins dix degrés dans l'Est

Ce sont quinze degrés perdus en une semaine et des températures négatives toute la journée. Sur ce chantier de la banlieue de Metz (Moselle), les ouvriers ont bien senti la différence. Il fait quand même trop froid pour faire du béton, mais le travail continue avec un petit espace aménagé pour se réchauffer régulièrement. En pleine campagne, la nature est comme figée dans le froid et dans le givre, ce qui ne déplaît pas aux arboriculteurs comme Vincent. Il peut enfin sortir son tracteur pour labourer des sols moins boueux. "On attendait le froid parce que là, la nature avait du mal à s'endormir", explique-t-il. En ville, les terrasses couvertes mais non chauffées sont occupées par des clientes bien emmitouflées. En fin de matinée, le marché de Noël ouvre par moins deux degrés. Mais Bernard, le producteur de bonbons des Vosges, a le sourire. En tout cas, ce beau décor de froid sec risque de changer rapidement avec l'arrivée de la neige annoncée en fin de nuit sur Metz et tout le Grand Est. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse