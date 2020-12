Jusqu’à quand les enfants peuvent-ils écrire au Père Noël ?

Chaque Noël, tous les enfants rêvent de recevoir leurs jouets préférés en cadeau. Alors à trois semaines des fêtes, il est presque temps d'écrire au père Noël. Pour la famille de Louise et Cédric, on prend très au sérieux la liste au père Noël. C'est presque une tradition pour cette famille qui habite à Pontarlier (Doubs). Le choix des cadeaux mobilise toute leur concentration et leur énergie. Pour le cas des deux grands frères, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils sont exigeants. Il va sans dire que le budget du père Noël devra être à la hauteur cette année. En effet, les listes peuvent compter jusqu'à vingt cadeaux. Un détail suggéré par les parents pour que le père Noël puisse faire son choix. Les enfants espèrent que le père Noël sera en pleine forme pour déposer les cadeaux au pied du sapin, et ce, malgré le coronavirus. Ils comptent déjà les jours tout en s'assurant que leur sapin sera le plus beau.