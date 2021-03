Jusqu'à quand les résidents d'Ehpad seront-ils interdits de sortie ?

Pour les résidents d'Ehpad, la situation est de plus en plus difficile à supporter. Sortie interdite et visites limitées pèsent de plus en plus sur le moral. Au fil des mois, ces personnes âgées, parfois très dépendantes, ont le sentiment de subir un enfermement forcé. "On a l'impression d'être en prison, par moments. C'est dur à vivre", affirme d'ailleurs une retraitée de Strasbourg (Bas-Rhin). Les établissements sont comme mis sous cloche depuis près de cinq mois. Dans "La montagne verte", 80% des résidents ont été vaccinés. Aujourd'hui, le personnel soignant a du mal à comprendre les restrictions et souhaite un assouplissement des mesures. Le directeur espère, lui aussi, pouvoir ouvrir prochainement les portes de son établissement. Depuis fin octobre, familles et résidents se retrouvent dans une salle à part. Il ont droit à une demi-heure maximum en vis-à-vis, séparés par une table. Une obligation de plus en plus incompréhensible. Heureusement, la ministre chargée de l'Autonomie devrait proposer prochainement de nouvelles mesures, peut-être moins restrictives.