Jusqu'à quand va durer cette météo estivale ?

D'après Évelyne Dhéliat, on est dans un pic de chaleur qui va s'estomper en milieu de semaine. Les températures vont commencer à baisser à partir de mercredi sur la moitié Nord et jeudi dans le Sud. Mais elles restent quand même à un niveau élevé. D'autant plus que pour la semaine prochaine, on attend un nouveau pic de chaleur qui va se conjuguer avec la sécheresse. En effet, d'ici dix jours, Météo France ne voit toujours pas de pluie à l'horizon. On aura quelques averses ou quelques orages, mais sans plus. S'agit-il d'un phénomène exceptionnel ? Évelyne Dhéliat répond que les températures sont souvent élevées au mois de mai. D'ailleurs, on parle d'un pic et non pas d'une vague de chaleur. On est à sept à huit degrés au-dessus des normales. Ce qui est exceptionnel, c'est la sécheresse depuis le début de l'année. Au niveau de l'Hexagone, on a 35% de déficit de pluie. C'est énorme. Et dans le Sud-Est, on n'avait pas vécu ce phénomène depuis 1958 et ça ne va pas s'arranger dans les prochains jours. E. DHELIAT