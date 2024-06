Jusqu'à six mètres à déneiger un 4 juin...

Mètre après mètre, la fraise creuse la neige pour, enfin, finir de dégager la route. "Il faut y aller doucement. On a commencé le 8 avril, on a eu des conditions climatiques compliquées", confie Thomas Rapuc, chef d'équipe. Ce qui a compliqué la tâche cette année, c'est une quantité de neige exceptionnelle, la plus importante depuis 20 ans. Bien que nous soyons en début juin, les murs de neige atteignent encore quatre à six mètres de haut. Il y a eu onze mètres de neige cumulée. Pour en venir à bout, il a fallu se mobiliser. "On a mis plus de moyens. On a fait des amplitudes horaires pour les équipes qui travaillaient beaucoup plus large", explique Michel Turco, directeur général adjoint. Six engins spécialisés se sont relayés pour 35 jours de travail. Le résultat le voilà : une route dégagée. Le col n'ouvre finalement qu'avec deux semaines de retard par rapport aux autres années. Touristes et habitants sont au rendez-vous. À 2 800 mètres d'altitude, la route la plus haute d'Europe est un trait d'union entre la vallée de la Tinée et la vallée de l'Ubaye. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard