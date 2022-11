Jusqu'à six mois d'attente, où sont passés nos dentistes ?

À chaque appel, c’est la même galère. Dominique n’arrive pas à trouver un dentiste près de chez elle. Pour se soigner, elle doit faire une heure de route et cela lui coûte cher. Il manque 800 dentistes en Normandie. Pour en consulter un, Dorian change de région et part à deux heures de route. Dans la Manche, un cabinet propose encore des rendez-vous pour de nouveaux patients avec six mois d’attente, à condition qu’ils soient des environs. Sandrine Mayora, assistante dentaire à Brécey (Manche) reçoit dix appels par jour pour la prise en charge de nouveaux patients. Le docteur François Corbeau ne peut pas faire autrement. Les protocoles sanitaires ont allongé ses temps de consultation. Il faut désormais tout désinfecter et aérer la pièce entre chaque patient. "Avant, je prenais un patient toutes les demi-heures, maintenant, je pourrai prendre un patient tous les trois quarts d’heure", explique-t-il. Deux formations se sont ouvertes cette année à Caen (Calvados) et à Rouen (Seine-Maritime). De nouveaux dentistes seront formés dans la région d’ici six à sept ans. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez