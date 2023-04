Jusqu'où aller pour lutter contre l'afflux de touristes ?

Seul ou presque, au calme, c'est comme ça que les visiteurs rêvent de découvrir le village d'Eze (Alpes-Maritimes), mais en ce moment, la visite, c'est plutôt une bousculade. Actuellement, le Nid d'Aigle enclavé accueille 5 000 visiteurs par jour, déjà 1 000 de plus qu'en août dernier. Eze et son jardin frôleraient-ils la saturation ? "Il y a beaucoup de monde, mais c'est tant mieux. On est content qu'il y ait autant de touristes", lance Dominique Berenghier, propriétaire du restaurant Le Nid d'Aigle. En effet, cela peut aussi poser un problème de sécurité. Dans les zones trop fréquentées de l'ultra touristique village italien de Portofino, le maire a pris un arrêté radical. Il va interdire aux touristes de s'arrêter de marcher pour prendre des photos ou contempler le paysage. A Eze, pourrait-on aussi en arriver là ? Défendre aux visiteurs de flâner et faire des photos ? La mesure fait débat. Ici, la mairie envisage une réservation obligatoire de la visite du jardin exotique pour réguler le flux de touristes. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli, D. Laborde