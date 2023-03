Just Fontaine : disparition d’une légende du football français

Il fut l'homme d'une époque, celui qui donnait vie au triomphe collectif. Fontaine, puis Anthony, Kopa sont sous le même maillot. Treize ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le symbole d'une France qui gagne à nouveau. Nous sommes en 1958 et Just Fontaine marque but sur but lors de la Coupe du Monde en Suède : treize fois en six matchs. C'est devenu un record, et plus de soixante ans plus tard, ça l'est encore. Pour tout le monde, Fontaine c'était Justo, le surnom donné par sa mère espagnole. Il était né en 1933 au Maroc à l'époque du protectorat. Mais pour ses qualités de footballeur, il fut vite adopté par le stade de Reims et par les Rémois. Une blessure met pourtant fin à sa carrière de footballeur. Fontaine devient alors brièvement sélectionneur des Bleus, puis entraîneur du PSG et de Toulouse, sa ville d'adoption où il ouvre des magasins de sport. Mais pour le monde du football, Justo est resté toute sa vie l'un des adversaires emblématiques de Pelé. Un visage, un sourire qui a fait briller le football français. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. Cressens, A. Bourgeois