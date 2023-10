Paradox Museum Paris : des illusions qui perturbent les sens

Des illusions à en bousculer nos sens, bienvenue dans un labyrinthe de 90 décors, tous plus déroutants les uns que les autres. L'aventure au Paradox Museum commence par ce canapé. Pour Carine et Caroline, deux amies, ce n'est pas qu'un moment de détente. Objectif, prendre une photo dans chaque scène et créer l'illusion. Nous sommes dans un musée, et pourtant, les visiteurs grimpent sur les installations. C'est un décor en trompe l'œil où les meubles semblent tomber. Seule solution, s'accrocher sur la photo. Donner un ordre à un instrument de musique, Marie-Ève et Sandrine peuvent se rassurer, le piano apprendra bientôt à parler français, et surtout, à jouer d'autres morceaux. Au total, plus de 1 700 mètres carrés d'expérience, qui perturbent notre perception du réel, quitte parfois à donner le mal de mer. Déconcertante, comme cette chaise qui n'en est pas vraiment une, ou encore cette salle qui fait grandir, même les plus petits. Certains se prennent même pour des cascadeurs, mais en toute sécurité. Comptez tout de même 27 euros par personne pour faire le plein de photos. TF1 | Reportage J. Maviert, J.P. Héquette