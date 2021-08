Kaboul : quelle ambiance devant l’aéroport après le départ des Américains ?

L'aéroport de Kaboul est désormais fermé au public : les talibans y ont interdit l'accès aux Afghans et aux civils. Des groupes de combattants talibans se sont d'ailleurs installés un peu partout sur le parking de l'aéroport pour surveiller l'espace. L'endroit ressemble à une zone de guerre : on peut y voir des véhicules renversés ou portant des impacts de balles. Selon les talibans, tout ceci serait l’œuvre des Américains qui auraient tout démoli avant de partir. On retrouve également de part et d'autre du parking les effets des Afghans qui y ont campé plusieurs jours dans l'espoir de franchir les portes de l'aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport est totalement contrôlé par les forces spéciales des talibans et reste une zone militaire.