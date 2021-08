Kaboul sous le choc après les attaques à l'aéroport

Il y a très peu de monde dans les rues de Kaboul ce vendredi. C'est le jour de la grande prière pour les musulmans, un peu comme le dimanche pour les chrétiens. Puis il y a aussi eu le double attentat-suicide de jeudi, qui a été un choc pour la population. Les habitants étaient déjà extrêmement inquiets parce que les talibans se sont installés dans Kaboul, et qu'ils vont installer leur loi islamique très rigoriste. Les Afghans se disent également qu'il vont devenir la cible de Daesh ou d'autres groupes terroristes locaux. La population pense qu'il y aura d'autres attentats dans les jours ou les semaines qui viennent. Une mère de famille, qui était sur le chemin de l'aéroport jeudi et qui a vécu l'attentat de très près, était en pleurs. Elle dit que ce vendredi est vraiment un "jour noir" pour Kaboul et pour tout l'Afghanistan. Les talibans essaient de rassurer la population, notamment par des messages dans les mosquées, mais ça ne passe pas. Les habitants ne leur font pas confiance.