Kampot : le meilleur poivre du monde

Nathalie et Guy s’apprêtent à lancer leur dixième récolte. Tombé amoureux du Cambodge, ce couple franco-belge achète en 2013 ce terrain de 40 hectares. Aujourd’hui, c’est la plus grande plantation de poivre de Kampot. Ici, entre les montagnes et la mer, tout est réuni pour donner un poivre exceptionnel. Des terres fertiles riches en minerais, un climat parfait et un savoir-faire qui date du XIIIe siècle. Le poivre de Kampot est le seul en Asie à bénéficier d’une Appellation d’origine contrôlée, mais sa culture a bien failli disparaître dans les années 70, sous le régime des Khmers rouges. Une fois la paix revenue, seules quatre tonnes de poivre étaient récoltées par an, contre cent tonnes actuellement. En Europe, ce poivre peut se vendre à plus de 150 euros le kilo, soit jusqu’à dix fois plus cher qu’un poivre industriel. En effet, ici, le moindre grain est trié à la main : trois à quatre kilos par ouvrier en une journée. Aujourd’hui, le poivre de Guy et Nathalie prônent à la table des meilleurs restaurants au monde. Le Vietnam, pays voisin et premier producteur mondial, n’hésite pas à vendre du faux poivre de Kampot. La rançon du succès pour un poivre surnommé "l’or noir du Cambodge". TF1 | Reportage C. Simon, W. De Tamaris, A. Popuri