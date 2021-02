Kara, l'oursonne symbole de la lutte contre le réchauffement climatique

Kara est née en novembre dernier dans le zoo de Mulhouse. Elle ne pèse que quelques dizaines de kilogrammes seulement. Avec Sissi, sa maman, elles ont passé trois mois dans la tanière sans aucun contact humain avant que maman ours ne manifeste son désir de prendre l'air. Ce jeudi matin c'est le grand jour. Les caméras sont de sortie pour immortaliser ces premiers instants de découverte. Pour Kara, tout est nouveau. Elle découvre la loi de la gravité et le poids de son propre postérieur. Puis vient le premier bain, toujours sous la surveillance de Sissi, extrêmement vigilante. Pour sa première journée dehors, Kara s'en est très bien sortie et les soigneurs ont été rassurés. Sans le savoir, Kara est un porte-drapeau, le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Une assurance aussi pour la survie de l'espèce. Les naissances d'ours blanc en captivité sont rares. En quatre ans, c'est la deuxième fois que le parc zoologique de Mulhouse vit cet heureux événement.