Karina et Paula, leur nouvelle vie dans l’Hérault

C'est le grand jour pour Karina. Ce mercredi matin, elle reprend la vie de collégienne qu'elle a laissée derrière elle à Kiev, il y a trois semaines. "C'est la dernière de la fratrie à retourner à l'école. Paula est entrée en CP la semaine dernière et maintenant Karina qui rentre au collège", précise Galina, sa mère. La jeune ukrainienne n'est pas seule. Elle intègre le même collège que son cousin, arrivé dans le pays il y a deux ans. Pendant quatre semaines, elle va suivre des cours de français intensifs avec quatre adolescents ukrainiens. La jeune fille connaît déjà quelques mots, c'était son rêve d'étudier dans l'Hexagone : "toute ma vie, j'ai voulu vivre à l'étranger". Quand la guerre sera finie, sa mère et ses frères, eux, veulent retourner en Ukraine. En attendant, Paula prend ses marques. "On se sent comme chez nous", confie Galina. Une routine s'installe peu à peu. Cet après-midi, la famille visitera la ville de Montpellier (Hérault) avec une association. TF1 | Rportage A. Bacvot, A. Delabre, M. Scarzello