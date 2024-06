Kate en majesté : de retour pour l'anniversaire de Charles III

Dans ce carrosse, les Britanniques devinent son sourire. Sous ce chapeau blanc, la princesse de Galles accompagnée de ses enfants, qu’ils n’avaient pas vu publiquement depuis six mois. Ses gestes rassurants leur vont droit au cœur, alors que les Britanniques s’inquiètent pour elle depuis l’annonce de son cancer, en mars dernier. Tous les regards sont tournés vers elle et sa frêle silhouette, au point d’éclipser la présence de Charles III. Cette parade militaire, baptisée "salut aux couleurs", est organisée pour l’anniversaire du souverain. Sa participation, Kate Middleton l’a annoncée hier dans un message sur les réseaux sociaux. Elle dit faire de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours. Son traitement doit se poursuivre pendant plusieurs mois encore. Néanmoins, la princesse de Galles dit espérer participer à quelques engagements publics pendant l’été. TF1 | Reportage E. Lefebvre, É. Stern, A. Prugnaud