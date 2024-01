Kate et Charles à l'hôpital : le Royaume-Uni s'affole

Deux policiers gardent l'entrée de l'hôpital où Kate s'est fait opérer à l'abdomen. La convalescence prévue est de presque deux semaines dans une clinique privée, puis trois mois à la maison. La princesse de Galles renonce à ses engagements publics, jusqu'à Pâques au moins. Les Britanniques se rassurent comme ils le peuvent. Un piéton nous confie : " Les gens en parlent. On adore tous la princesse, et on est tous inquiets pour elle". Il y a également quelques inquiétudes concernant le roi. En effet, Buckingham l'a annoncé hier, le roi Charles III va subir une intervention de la prostate bénigne. C'est un double choc, commente un journal. Les annonces font la Une de nombreux quotidiens ce jeudi matin. Les télés ne sont pas en reste. L'engouement médiatique tient aussi au mystère qui plane sur l'état de santé de la princesse. Elle tient à garder sa vie privée en matière de santé. On ne sait donc pas les raisons qui ont conduit à cette hospitalisation. La seule certitude, c'est que ce n'est pas un cancer. Un mystère qui intrigue, mais que les gens respectent. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul