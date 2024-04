Kendji Girac blessé : un tir et des questions

Ce mardi matin à Biscarosse, les caravanes lèvent le camp, quittant l'endroit où hier matin, Kendji Girac, a été retrouvé blessé par balle. Une enquête a été ouverte. Une tentative d'homicide volontaire ? Selon lui, il s'agit d'un accident. Il s'est tiré dessus en manipulant une arme. Mais que s'est-il réellement passé ? D'autres personnes sont-elles impliquées ? Les gendarmes ne ferment pour l'heure aucune piste. Pour le procureur, les circonstances du tir restent encore floues. Sur indication de la famille de l'artiste, un pistolet automatique calibre 11 a été retrouvé plus tard à proximité du camp abandonné, sans chargeur. Qui a tiré ? Les enquêteurs ont réalisé des prélèvements, inspecté le camp minutieusement, les investigations se concentrent autour de cette caravane, notamment. Les gendarmes vont aussi analyser les traces de poudre sur les vêtements et la peau de Kendji Girac, de sa femme, et des autres personnes présentes ou encore tenter de faire parler la balistique et les empreintes. D'où vient l'arme ? Le chanteur a expliqué l'avoir acheté la veille dans une brocante, c'est illégal. Et seul un tireur sportif licencié depuis six mois minimum et avec un permis peut posséder un pistolet de ce type. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Merlier, S. Caffin