Kendji Girac de retour sur scène

Après une si longue absence, Kendji Girac est de retour sur scène dans les Arènes de Nîmes (Gard). Le chanteur y est applaudi par 4 200 spectateurs. Il a un seul mot d'ordre : faire danser son public. Toujours aussi populaire, sept ans après sa victoire à l'émission "The Voice", Kendji Girac ne refuse aucune photo. Avant chaque concert, l'artiste retrouve ses amis et sa famille. Pour cette occasion, il a enchaîné dix-huit tubes. Né à Périgueux, Kendji Girac a l'Occitanie dans le cœur. Mais sa culture est bien plus riche encore. Le chanteur parle quelques langues comme le catalan, l'espagnol ou encore le français. "J'ai adoré et Kendji, c'est mon chanteur préféré. J'adore ses musiques" ; "On a dansé, on a sauté. On a même dansé avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'était superbe" ; "Ça fait plaisir de pouvoir à nouveau faire des concerts après le Covid" ; "Ça fait du bien après deux ans", témoignent quelques spectateurs. La tournée est enfin lancée.