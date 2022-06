Kermesse : ils s’étaient donné rendez-vous dans 20 ans

C'est un événement pour les anciens élèves de l'école Sainte-Anne de Loudéac (Côtes-d'Armor). Cela fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas ouvert une boîte. Ce week-end, ils se sont rassemblés pour découvrir des messages qu'ils ont écrit tout-petits en l'an 2 000. Yves-Marie, lui, voulait être pompier dans son village natal. Finalement, il est informaticien en Alsace et il a fait 1 000 kilomètres pour venir lire sa lettre d'enfance. Certaines lettres sont très précises. En tout, 250 lettres ont été écrites, une par élève de la petite section au CM2. L'idée vient du directeur qui, à l'époque, a voulu marquer le passage à l'an 2 000. Elles sont intactes comme l'amour de Martine pour ses élèves. L'ancienne institutrice est heureuse de tous les voir. Et c'est réciproque. " Peu importe depuis combien d'années on s'est séparé, on est contents de se retrouver. Ça fait bizarre d'avoir tout le monde... En fait, tout le monde se reconnaît", lance une ancienne élève. Durant l'évènement, anciens instituteurs et élèves immortalisent un nouveau souvenir 20 plus tard, même jour, même heure, même école. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor