Kev Adams : retour vers le passé

C'est une aventure tout à fait incroyable, mais un événement bien pratique. En communiquant avec lui-même enfant, Eliott peut changer son destin. Dans la série événement "Avenir", l'acteur Kev Adams pose une question universelle : que serions-nous devenus si nous avions pris d'autres chemins ? Cela nous aurait-il rendu plus heureux ? Il nous répond : "Rien n'est jamais parfait. C'est ce qu'on montre dans la série. On peut régler des problèmes, on peut échapper à certaines catastrophes ou certains accidents, mais il y a d'autres problèmes qui vont en découler". Le héros influence plusieurs fois son destin. Nous nous sommes rendus sur le tournage, au moment où il change encore de vie et d'apparence physique. Après trois heures de maquillage, Eliott découvre au réveil son nouveau profil. "Peu importe la réalité dans laquelle il se réveille, il y a des choses qui arrivent et qui sont toujours les mêmes. Au contraire, il y a des choses qui peuvent être très très différentes", explique Kev. "Avenir" compte six épisodes, le temps d'explorer des destinées très différentes. TF1 | Reportage S. De Vaissière, J. Y. Chamblay, C. Bienenfeld