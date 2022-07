Kevin Mayer, le décathlonien en or

Ce n'est pas sa première "Marseillaise". Pourtant, Kevin Mayer, le roi français du décathlon, est submergé par l'émotion. Peut-être pense-t-il aux déceptions, aux blessures accumulées depuis un an et qu'il a vaincues, ici, pour remporter son deuxième titre mondial. Cette victoire, c'est donc celle du courage, de la force aussi et du mental surtout, comme lorsqu’il frôle l’élimination en ratant ses deux premiers sauts à la perche. Son camp le rassure. Kevin Mayer se reprend et sauve sa compétition. Désormais, personne ne peut l’arrêter. Il conclut ses dix épreuves par un 1 500 mètres maîtrisé, mais qu'il termine épuisé. A deux ans des Jeux olympiques de Paris, le patron est de retour. Et il vous salue bien. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Bazerque