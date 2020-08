"Kids Love Disney" : Ismaël et Lévanah chantent Disney

L'album s'intitule "Kids Love Disney". Il est composé de onze titres. "Hakuna Matata", "Le Bleu Lumière" ou encore "Libérée, délivrée", chaque titre a été repris dans le style d'aujourd'hui par Ismaël El Marjou et Lévanah Solomon. Stars de "The Voice Kids", ils ont travaillé pendant trois mois pour cet album, sans oublier de s'amuser avant la rentrée scolaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.