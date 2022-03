Kiev : des combats aux portes de la capitale ukrainienne

Des colonnes de chars russes, positionnés à l'Est de Kiev, se préparent à l'assaut. Quand soudain, ils sont visés par des tirs lourds et nourris. Les premières images de la bataille de Kiev sont filmées par un drone et diffusées sur les réseaux sociaux. Elles montrent une armée russe pour qui tout ne se passe pas comme prévu. Impossible pour nous de dater les vidéos, ni de savoir d'où proviennent les tirs. Mais l'armée ukrainienne revendique cette contre-attaque. Elle affirme avoir pilonné les blindés ennemis, les avoir repoussés avec la pluie de bataillons de volontaires. La scène de guerre s'est déroulée à Brovary. L'étau se resserre autour de la capitale ukrainienne, assiégée à l'Est et à l'Ouest. "Ce que nous avons vu ici, c'est que les combats effectivement s'intensifient. Mais les soldats ukrainiens sont extrêmement confiants, ils nous affirment plusieurs fois que la colonne de chars russes a été stoppée net à 20 kilomètres de Kiev.", nous affirme Benoît Christal, envoyé spécial en Ukraine. Kiev n'est toujours pas tombée. Difficile de savoir jusqu'à quand la résistance ukrainienne pourra tenir. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, B. Christal