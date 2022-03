Kiev : la vie s’organise en sous-sol

C'est une ville souterraine qui s'organise. Loin de la lumière du jour, au milieu des matelas et des couvertures, une salle de jeu. Comme Tania, ils sont plusieurs milliers à avoir fui les bombardements pour trouver refuge dans le métro de Kiev. Sur les quais, dans les couloirs, il y a surtout des femmes et des enfants. Le mari de Tarya par exemple, a rejoint l'armée. "Les enfants pleuraient quand leur père est parti à l'armée. Il leur a dit qu'il y avait une guerre dans le pays et il a dit, je suis un soldat, je dois nous sauver", témoigne-t-elle. Certains ont monté des camps de fortune dans les rames à l'arrêt. Pour tous, c'est le déchirement. Selon une Ukrainienne, "j'espère que l'armée russe partira d'ici pour que les enfants n'aient pas à vivre comme ça dans le métro". Dans la précipitation, ils ont emmené juste le nécessaire. Rares sont ceux qui se risquent à remonter à la surface comme Maria. Chacun essaye comme il peut de penser à autre chose, de se recréer un monde loin de la guerre à quelques mètres au-dessus. TF1 | Reportage L. Merlier, N. Mariel