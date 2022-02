Kiev sous les bombes

Les habitants de cet immeuble viennent de frôler la mort. "C'est ici, que les débris de la roquette interceptée par les défenses anti-aériennes de Kiev sont tombés. Vous le voyez, le trou est énorme, et l'explosion a soufflé toute la façade de cet immeuble", explique Michael Guiheux, envoyé spécial. Trois personnes ont été blessées. Ils y en auraient sûrement eu beaucoup plus si la roquette n'avait pas été neutralisée. Un habitant nous emmène voir son appartement, les couloirs sentent encore le brûlé. Avant de partir, Roman prend quelques affaires, des amis vont l'héberger avec sa famille. Dans l'escalier, tous ses voisins font comme lui. Nous croisons un homme dont le visage témoigne de la violence de ce qu'il a vécu. Lui aussi veut partir, mais avant, il doit ouvrir la porte de son appartement. Elle est bloquée, et son passeport est à l'intérieur. Ce vendredi matin, la guerre a fait ses premiers blessés parmi les civils de Kiev. Les sirènes ont encore raisonné dans les rues de la capitale. Les habitants redoutent les prochaines heures. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Le Goïc