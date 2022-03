Kiev : un centre commercial bombardé

Filmée par une vidéosurveillance, la frappe survient en plein couvre-feu. Le centre commercial est ravagé et les pompiers sont à la recherche de survivants, parce que plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du bombardement. Sous les gravats, un homme considéré comme un miraculé est transporté vers l’hôpital le plus proche. Le supermarché est dévasté. On constate des dégâts importants tout autour : six immeubles résidentiels et deux écoles. Alors que c'est la frappe la plus meurtrière que la capitale ait connu depuis le début du conflit, les habitants qui vivent dans le quartier n'ont pas envie de partir. C'est le cas de Tatiana : "les larmes et les regrets, on verra ça après la guerre, aujourd'hui, on est en colère et plus que jamais mobilisés". En raison des conduites de gaz et des risques d'explosion, le quartier est bouclé. Les militaires, eux, se déploient. Un missile solaire retentit dans le ciel avant que l'armée ukrainienne n'investisse une nouvelle position juste à côté. TF1 | F.X. Ménage, F. Petit, S. Iorgulescu