Kirrwiller : Royal Palace, un des plus beaux cabarets du monde !

Dans le village de Kirrwiller dans le Bas-Rhin, se trouve le Royal Palace. Les spectacles s'y enchaînent dans un décor somptueux, avec de la magie et des danseuses aux corps sublimes. Le village compte à peine 400 habitants. En 2017, le cabaret a réussi à réunir plus de 200 000 spectateurs venus admirer un show digne de Las Vegas. Depuis 40 ans, des artistes recrutés dans le monde entier présentent leurs numéros originaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.