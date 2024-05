Klaxon, sandwich… ces infractions méconnues sur la route

Coincés dans un embouteillage, c’est un geste qui nous échappe parfois : klaxonner. Pourtant, saviez-vous qu’il était interdit de le faire en ville ? Et ce n’est pas la seule infraction au code de la route méconnue des automobilistes. Manger au volant, par exemple, ou encore s’arrêter sur un passage piéton est passible d’une amende de 35 euros. Difficile pour certains automobilistes de tout garder en tête. "Il y a combien de pages sur le code de la route ? Même les policiers ne connaissent pas tout par cœur", se défend l’un d’entre eux. En 2022, plus d’un million et demi d’infractions aux règles de conduite ont été relevées sur les routes. Pas étonnant pour Bastien Vallet. "Le code évolue tout le temps. Des nouveaux panneaux, des nouvelles situations… si vous ne vous renseignez pas, vous ne pouvez pas le savoir", explique ce moniteur d’auto-école. La solution : réaliser un stage de remise à niveau. Depuis sa création, en 1921, le code de la route est passé de 64 articles à plus de 1 200 aujourd’hui. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia