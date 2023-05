Klaxons, insultes... les mauvais réflexes ont la vie dure

À vous écouter, au volant, vous ne perdez jamais votre sang-froid. À cette question, des habitants répondent : "Non". Pourtant, nous avons fait le test. Quelques minutes de tournage à une intersection suffisent pour vous offrir un concert de klaxons. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous en servir, 59 % selon un sondage Ipsos pour Vinci Autoroutes. Vous le faites-vous ? : "Ça arrive, oui, quand je suis un peu pressée", avoue une habitante. Mais il y a pire, 68 % admettent injurier d'autres conducteurs. Et on vous épargne la nature des noms d'oiseaux. Et plus étonnant encore, 18 % d'entre nous descendraient de leurs véhicules, pour s'expliquer ou en découdre. Un habitant raconte: "Il y a quelqu'un qui a sorti une barre de fer, on a vu les gens qui se frappaient à coup de barre de fer". Conséquences : de plus en plus de conducteurs disent avoir peur du comportement des autres en voiture. Vous êtes 89 % à l'avouer. Heureusement, ce mardi matin, nous avons aussi constaté qu'il y avait encore de beaux gestes. TF1 | Reportage G.Charnay, J.Chaize