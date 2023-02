Kookaï, Pimkie… ces marques françaises n’attirent plus

Kookaï, Pimkie ou encore Camaïeu... dans les rues commerçantes de Clermont-Ferrand, ces marques sont délaissées par les consommateurs : "Quand j'étais plus jeune, oui, mais plus maintenant" ; "C'est plus des vêtements pour les personnes plus âgées". À l'évidence, ces marques françaises attirent de moins en moins la jeune génération, qui fait attention à son empreinte écologique et à la provenance des vêtements : "Je privilégie toujours le commerce de quartier et les commerces indépendants". Dans les années 2000, ces enseignes françaises se démarquaient par leurs prix abordables, mais aujourd'hui, pour payer moins cher, ce sont les sites Internet qui ont la cote. L'arrivée de ces marques en ligne a poussé les enseignes françaises à se distinguer, mais certaines ont moins bien réussi que d'autres : "Elles n'ont pas su forcément renouveler leur image du moins, et elles sont moins attractives qu'elles ont pu l'être à une époque". Cette concurrence plus rude que jamais opère donc une sélection naturelle parmi les marques, selon le professeur à l'Institut français de la mode, Gildas Minvielle. L'inflation a aussi poussé beaucoup de Français à limiter les dépenses non essentielles comme l'habillement. L'année dernière, les ventes étaient toujours inférieures de 10% par rapport à 2019. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Sebire