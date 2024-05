Kylian Mbappé : porque te vas ?

Il n'a pas bougé de la vitrine de la boutique du PSG, mais pour combien de temps encore ? La page Mbappé est presque tournée. Oublier tout de suite le meilleur buteur de l'histoire du club, peut-être pas. Il a marqué 255 buts en sept ans à Paris, quatorze trophées remportés, mais il manque encore et toujours, la Ligue des Champions. Le joueur français le plus payé de l'histoire s'est bien abstenu de remercier le président du PSG. Les deux hommes ne s'entendent plus du tout. L'été dernier, Kylian Mbappé avait choisi de ne pas prolonger son contrat, et le PSG ne gagne donc pas d'argent sur son transfert. Pour rejoindre Madrid, une évidence, reste à l'officialiser. À Madrid, les stars passent après les clubs. Le Real pense surtout aujourd'hui à la finale de la Ligue des Champions dans trois semaines. Mbappé attendra, il lui reste trois matchs avec le PSG. Un dernier trophée à aller chercher pour terminer en beauté cette histoire. TF1 | Reportage Y. Hovine, Q. Trigodet