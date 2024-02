Kylian Mbappé : puisque tu pars...

Adios ! Au revoir ! Cette fois, c'est sûr, Kylian Mbappé quitte Paris et le Championnat de France dès cet été. Dans les cafés et sur les marchés, tout le monde connaît la star de l'équipe de France. Entre déception et compréhension, vous aviez tous un avis ce vendredi matin. "On perd un bon élément, un très bon joueur", dit une soixantenaire. Mais où le capitaine des Bleus va aller ? Certains ont déjà une petite idée et de l'humour : "À Marseille, il va foutre le bordel". Pour le quotidien espagnol Maca, aucun doute, ce sera l'Espagne, avec ce titre : "Il s'en va, il arrive au Real Madrid". Son nom est devenu une marque. Il fait partie des joueurs qui vendent le plus de maillots au monde. Sur le marché de la ville de Poissy dans les Yvelines, où s'entraîne le club de la capitale, personne ne lui en veut. Il restera bien un Mbappé à Paris, son petit frère Ethan. Quant à Kylian, on le retrouvera en équipe de France dès le moins prochain face à l'Allemagne. TF1 | Reportage C. Abel, C. Sin, B. Poizeul