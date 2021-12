Kylian Mbappé se livre sur son enfance dans une BD

Dans un stade ou une salle de spectacle, chacune de ses apparitions déclenche une même scène de liesse. Mercredi soir, la star du PSG est venue présenter sa première bande dessinée : "Je m'appelle Kylian". C'est l'histoire d'un petit surdoué, qui en quelques années, va passer d'un terrain de Bondy au sommet du football mondial. De son arrivée au monde à la victoire en Coupe du monde, page après page, le petit Kylian grandit, mûrit. Les jeunes lecteurs découvrent son parcours, ses expériences, mais aussi ses aspérités. Voici la plume qui a donné vie au personnage du petit Kylian. Trois ans de travail aux côtés de la star pour dessiner 220 pages. "J'avais peu de photos de lui enfant et je n'avais pas demandé. J'avais voulu partir du Kylian adulte pour le transformer en Kylian enfant", confie Faro, dessinateur. Ici, il n'y a pas de place pour la fiction, seulement pour la réalité, souvent revue avec philosophie et humour. "J'avais voulu partager mon histoire, mes émotions, mes sentiments, qu'ils soient heureux ou malheureux", déclare le joueur. Le roman de sa vie, dans lequel le champion se livre comme rarement. C'est déjà vendu à plus de 170 000 exemplaires. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Véron