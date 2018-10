Kylian Mbappé, un footballeur aux multiples facettes

Kylian Mbappé est tout simplement époustouflant. C'est même un modèle pour les jeunes Français. A 19 ans seulement, sa carrière de footballeur professionnel décolle. Et son talent ne cesse d'impressionner, notamment ses coéquipiers. Lors du match des Bleus face à l'Islande du 11 octobre 2018, par exemple, il a su mener son équipe à un match nul. Par ailleurs, le jeune attaquant est également généreux et modeste. Il a même fait la Une de l'édition internationale de Time où il a expliqué pourquoi il a choisi de reverser sa prime de Coupe du monde à une association dont il est le parrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.