L'Abbaye Saint Martin du Canigou, un lieu de ressourcement spirituel

L'abbaye Saint-Martin du Canigou est niché sur un éperon rocheux à plus de 1 000 mètres d'altitude au cœur des Pyrénées-Orientales. Les visiteurs trouvent en ce lieu un ressourcement spirituel, du silence et une paix intérieure. Un site montagneux admirable dans lequel on peut partager la vie de la Communauté des Béatitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.