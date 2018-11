L'accordéon, un instrument émouvant

Le musicien et l'accordéon ne font qu'un. Cet instrument émouvant se porte contre soi. "L'accordéon ça a une âme. On ressent ce qu'on joue. C'est tout à fait différent d'un autre instrument", estime Joëlle Pire, accordéoniste à Laussou. Fabriquer un accordéon demande un travail colossal. En bois ou en carbone, les enveloppes sont conçues pour durer. Mais c'est à l'intérieur de l'instrument que se cache un incroyable mécanisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.