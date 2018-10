L'achat groupé, un moyen pour limiter l'effet de la hausse du prix du gaz

Le prix du gaz est à nouveau reparti à la hausse en ce mois d'octobre 2018. Pour obtenir de meilleurs tarifs, Luc Gatin, un jeune retraité nantais, s'est inscrit sur une plateforme en vue de participer à un achat groupé. Comme beaucoup d'autres foyers, il n'a pas hésité à changer d'opérateur. Au total, ce sont plus de six millions de consommateurs qui ont basculé vers des offres moins chères que les tarifs réglementés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.