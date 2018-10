L'actu et vous : les Carcassonnais, émus par les inondations dans l'Aude

A Carcassonne, les violentes inondations qui ont frappé l'Aude récemment restent le principal sujet de conversation. Les Carcassonnais sont en effet très touchés par cet événement. Un élan de solidarité s'est donc créé entre les habitants. Le Grand Raid des Cathares ayant été annulé, les coureurs ont décidé de se mobiliser pour aider les sinistrés. Audois et anonymes continuent également de nettoyer les habitations touchées par les inondations. D'autres activités culturelles et sportives seront au programme, toujours en faveur des sinistrés. La hausse continue des prix du carburant a également marqué les Carcassonnais. Pour certains, notamment ceux qui doivent utiliser leurs véhicules pour se rendre au travail, la flambée des prix est handicapante. Heureusement, il n'y a pas des mauvaises nouvelles. Le soleil a permis aux vacanciers de profiter des merveilles du patrimoine Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.