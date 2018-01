L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas

L'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est officiel. L'annonce a été faite par le président d'un syndicat mixte aéroportuaire regroupant diverses collectivités locales favorables à sa construction. Lancé il y a 50 ans, ce projet a connu plusieurs décisions de justice et référendums. Parallèlement, les habitants avoisinant la Zad souhaitent que cette partie du site de Notre-Dame-des-Landes soit évacuée pour mettre fin aux tensions locales qui y règnent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.