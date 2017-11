L'affouage est une pratique française traditionnelle

Dans la forêt du village de Perrigny-sur-l'Ognon, il n'y a plus que quelques dizaines d'affouagistes à perpétuer cette tradition qui date du Moyen Âge. Pourtant le travail de ces hommes est essentiel, ils entretiennent la forêt et permettent ainsi à la commune de vendre les plus gros arbres à des marchands de bois. Une fois coupé, le bois doit être séché pendant un an avant d'être utilisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.